Vitesse loopt zich stuk op muur van ADO • Bondscoach Wiegman: 'Spanje veel beter'

Feyenoord had vorige week te maken met coronabesmettingen bij twee spelers, maar trainer Dick Advocaat hoeft zich geen zorgen meer te maken: de 73-jarige coach heeft zijn vaccinatie binnen. "Ik ben deze week geprikt. Ze zeggen dat dat voldoende is", zei Advocaat tijdens de persconferentie voor het eredivisieduel met FC Utrecht van komende zondag.

Hoe de situatie binnen zijn selectie is, is nog even afwachten. "Of we coronavrij zijn, weet je nooit. Dat kan per dag verschillen. We zijn vanochtend weer allemaal getest, vanavond horen we de uitslag."

In Utrecht kan Advocaat in ieder geval geen beroep doen op Orkun Kökçü en Nicolai Jørgensen. Achter de naam van Luis Sinisterra, een van de positief geteste spelers, staat een groot vraagteken. "Sinisterra heeft vandaag voor het eerst weer meegetraind, na negen dagen niks. Ik weet niet of je daar iets aan hebt", aldus Advocaat.