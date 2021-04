Man opgepakt na schieten vanaf balkon in Den Haag

De politie heeft gisteravond een man van 60 uit Den Haag opgepakt die vanaf het balkon van zijn huis had geschoten. Bij een doorzoeking vond de politie zeven wapens.

Agenten kregen iets na 19.00 uur een melding dat er schoten waren gehoord in de wijk Leyenburg. Getuigen hadden gezien dat op de Durgerdamhof een man had geschoten en stond te schreeuwen.

Een arrestatieteam pakte de man uiteindelijk op. In zijn huis en de bijbehorende kelderbox werden onder meer luchtdrukpistolen en een dolk gevonden. Er raakte niemand gewond.

Het is nog niet duidelijk of de man die wapens in bezit mocht hebben, dat wordt nog onderzocht. Ook is nog niet bekend waarom de man aan het schieten was.