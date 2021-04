Rotterdam en Den Haag samen officieel kandidaat voor Tourstart 2024 of 2025

In 2015 startte de Tour de France voor het laatst in Nederland, destijds in Utrecht - ANP

Rotterdam en Den Haag stellen zich samen kandidaat voor de start van de Tour de France van 2024 of 2025. Dat hebben beide steden bekendgemaakt. Daarnaast wil Rotterdam ook de finish van de laatste etappe van de Tour Féminin in 2023. Het zou voor de derde keer in vijftien jaar tijd zijn dat de Tour in Nederland begint. In mei komt wielerorganisatie ASO naar Nederland om het bidbook in ontvangst te nemen. Proloog in Rotterdam en finish eerste etappe in Den Haag Het idee is om de proloog in Rotterdam te rijden en de eerste etappe te starten in Rotterdam en te finishen in Den Haag. Met het bid is ongeveer 30 miljoen euro gemoeid. "Wij slaan de handen ineen om de Grand Départ naar Nederland te halen", stellen de burgemeesters Jan van Zanen en Ahmed Aboutaleb.

Rotterdam en Den Haag stellen zich kandidaat voor Tourstart 2024 of 2025 - NOS

In 2010 startte de Tour ook in Rotterdam. Toen kwamen er een miljoen bezoekers af op het evenement. Fabian Cancellara won destijds de openingstijdrit. In 2018 maakte de gemeente Rotterdam bekend interesse te hebben om opnieuw een Tourstart te organiseren. Ook Den Haag heeft ervaring met de 'Grand Départ': in 1973 won Joop Zoetemelk de proloog die van start ging op de boulevard van Scheveningen. In totaal is de Tour zes keer in Nederland gestart. De eerste keer was in 1954 in Amsterdam. Daarna volgden Scheveningen (1973), Leiden (1978), Den Bosch (1996), Rotterdam (2010) en Utrecht (2015). Tour Féminin Rotterdam wil ook de finish van de Tour Féminin in 2023 organiseren. De ASO moet nog wel beslissen óf er dan weer een meerdaagse Tour de France-koers voor vrouwen komt. Sinds 2009 is het een eendaagse wedstrijd, maar er liggen plannen om dat vanaf 2022 weer om te draaien.

Zes keer startte de Tour de France in Nederland: een overzicht - NOS