Golfer McIlroy raakt zijn vader met afzwaaier, Rose aan kop bij Masters

Golfer Justin Rose gaat na de eerste ronde van de 85ste Masters fier aan kop. De olympisch kampioen ging op de banen van de Augusta National rond in 65 slagen en heeft met -7 liefst vier slagen voorsprong op Brian Harman en Hideki Matsuyama.

De start van Rose op het eerste major van 2021 was niet veelbelovend. Zo moest hij op de eerste zeven holes twee keer een slag inleveren. De Engelsman kwam daarna op gang en maakte een eagle en zeven birdies.

Rose, die de afgelopen weken met een rugblessure kampte, won in 2013 het US Open en eindigde al eens als tweede op de Masters in 2015 en 2017.

Rory McIlroy liep zijn slechtste eerste ronde (+4) in dertien deelnames op de Masters. De viervoudig majorwinnaar zorgde bovendien voor een opmerkelijk incident, want op de zevende hole raakte hij met zijn tweede slag het been van zijn vader. "Daar zal wel een zak ijs op moeten", lachte de Noord-Ier.

Goede start Langer

Veteraan Bernhard Langer kende een een goede start. De 63-jarige Duitser, die het toernooi in 1985 en 1993 won, staat net als de mondiale nummer één Dustin Johnson gedeeld 30ste met +2.

Tommy Fleetwood sloeg op de zestiende hole een hole-in-one. Het was de 32ste hole-in-one in de Masters-historie, 23 daarvan waren op de zestiende hole.