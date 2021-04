Tjeenk Willink om de tafel met grotere partijen

Informateur Tjeenk Willink is verder gedaan met zijn gesprekken met fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Hij onderzoekt of er genoeg vertrouwen tussen partijen is om uit de impasse in de formatie te komen.

Gisteren praatte de informateur met de relatief kleine partijen, vandaag ontmoet hij de leiders van de grootste acht fracties in de Kamer, in volgorde van klein naar groot. Zijn eerste gesprek vandaag is met Forum voor Democratie-leider Baudet, Rutte is vanmiddag als laatste aan de beurt.

Baudet zei vooraf dat hij een zakenkabinet wil, zonder VVD-voorman Rutte. Hij wil dat de Kamer kijkt waar een meerderheid voor is en dat daar dan ministers bij worden gezocht. Verder zou er dan een premier moeten komen als een soort spelverdeler: "Dan heb je echte democratie".

Langere termijn

De gesprekken zijn in dit stadium vooral bedoeld om problemen te inventariseren en te praten over de wat langere termijn. Belangrijke punten van overleg zijn de bestuursstijl en een meer onafhankelijke rol van de Tweede Kamer tegenover het kabinet.

Tjeenk Willink, die dinsdag werd benoemd tot informateur, moet binnen drie weken verslag uitbrengen aan de Kamer.