GroenLinks weet niet hoe vertrouwen kan worden hersteld

Informateur Tjeenk Willink is verder gegaan met zijn gesprekken met fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Hij onderzoekt of er genoeg vertrouwen tussen partijen is om uit de impasse in de formatie te komen.

Gisteren praatte de informateur met de relatief kleine partijen, vandaag ontmoet hij de leiders van de grootste acht fracties in de Kamer, min of meer in volgorde van klein naar groot.

GroenLinks-voorman Klaver zei dat het ook in zijn gesprek vooral over de inhoud is gedaan. Hij zou niet weten op welke manier het vertrouwen kan worden hersteld. "Maar het is aan de informateur om te kijken of die ruimte er wel is." Klaver herhaalde dat linkse progressieve samenwerking voor hem belangrijk is. Dat gaat volgens hem het beste als GroenLinks samen optrekt met de PvdA.

PvdA: het is aan de informateur

PvdA-leider Ploumen wilde na haar gesprek niet speculeren over de vraag of ze wil gaan onderhandelen met de VVD. "Mark Rutte heeft gelogen. Wij hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het is aan hem verder. Ik ga geen lijstjes maken wat er moet gebeuren, dat is aan de informateur."

SP-fractievoorzitter Marijnissen heeft de informateur gezegd dat de bal nu echt bij VVD en D66 ligt. "Die moeten weten hoe ze hieruit komen." Zij wil niet in een kabinet met de VVD: "Ik maak me er zorgen over dat we goede ideeën opschrijven over een nieuwe bestuurscultuur, maar dat uiteindelijk het allemaal blijft zoals het was."

FvD wil zakenkabinet

Tjeenk Willink ontving vanochtend als eerste Forum voor Democratie-leider Baudet. Die pleit voor een zakenkabinet, zonder VVD-voorman Rutte. Baudet wil dat de Kamer over de grote thema's stemmingen houdt om te kijken waar meerderheden voor zijn. Later moeten daar dan ministers bij worden gezocht. Er zou dan een premier moeten komen als een soort spelverdeler. Baudet pleit ook voor meer referenda.

De gesprekken zijn in dit stadium vooral bedoeld om problemen te inventariseren en te praten over de wat langere termijn. Belangrijke punten van overleg zijn de bestuursstijl en een meer onafhankelijke rol van de Tweede Kamer tegenover het kabinet.

Tjeenk Willink, die dinsdag werd benoemd tot informateur, moet binnen drie weken verslag uitbrengen aan de Kamer.