Weer minder draagvlak voor coronabeperkingen

De sociale beperkingen vanwege corona vallen de bevolking steeds zwaarder. Uit nieuw onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM blijkt dat het draagvlak voor de één-bezoekermaatregel verder daalt. Tegelijkertijd worden we wel voorzichtiger als we zelf corona-achtige klachten hebben.

De één-bezoekermaatregel werd zes weken geleden nog gesteund door 57 procent, dat is nu gezakt naar 47 procent. Het aantal deelnemers dat aangeeft in de afgelopen week niet meer dan één bezoeker per dag te hebben ontvangen is 72 procent, tegenover 81 procent in de vorige meetronde.

Toen het maximum nog op twee bezoekers of meer lag, was het draagvlak veel hoger, 95 procent.

Voorzichtiger

Tegelijkertijd worden deelnemers voorzichtiger als zij zelf mogelijk corona-gerelateerde klachten hadden, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen die in de afgelopen weken klachten hebben gehad, hebben zich vaker laten testen: 63 procent tegen 51 procent bij de vorige meting.

Van de deelnemers die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, zegt 62 procent zich te hebben laten testen, tegenover 54 procent in de vorige meetronde.

Mensen met klachten zijn ook vaker thuisgebleven: 45 procent zegt volledig thuis te zijn gebleven en 75 procent heeft in de quarantaineperiode geen bezoek ontvangen. Dat was respectievelijk 33 en 65 procent.

Coronapaspoort

De Gedragsunit heeft ook vragen gesteld over een eventueel coronapaspoort, waarmee je toegang zou kunnen krijgen tot bepaalde locaties of evenementen. Zeven op de tien deelnemers zijn daar voorstander van als het is gebaseerd op een vaccinatie of een recente negatieve test. Een minderheid van 37 procent vindt dat een paspoort ook geldig moet zijn na een recent doorgemaakte besmetting.

Van de deelnemers met kinderen, geeft ruim de helft aan dat minstens een van hun kinderen in de afgelopen zes weken klachten heeft gehad of in contact is geweest met een besmet persoon. Van de kinderen met klachten is 67 procent getest, 33 procent dus niet.

De belangrijkste redenen die worden genoemd om kinderen niet te laten testen zijn: 'mijn kind heeft hele milde klachten' (37 procent), 'ik denk dat de test erg onprettig is voor mijn kind' (36 procent), en 'de kans is klein dat mijn kind corona heeft' (30 procent).