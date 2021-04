Evacuaties op Saint Vincent om rommelende vulkaan, cruiseschepen ingezet

Op het noordelijke gedeelte van het Caribische eiland Saint Vincent worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een dreigende uitbarsting van de vulkaan La Soufrière. De autoriteiten houden er rekening mee dat dat op zeer korte termijn kan gebeuren. Zo'n 16.000 mensen moeten een veilig heenkomen zoeken.

De autoriteiten hebben voor de evacuatieoperatie onder meer vier cruiseschepen ingezet, die later vandaag aankomen op het eiland en mensen naar omliggende eilanden als Saint Lucia, Grenada, Barbados en Antigua brengen.

Verder kunnen mensen ervoor kiezen om naar een van de schuilplaatsen op het eiland te gaan. Premier Gonsalves van de eilandengroep Saint Vincent en de Grenadines raadt mensen wel aan zich eerst te laten vaccineren. Niet duidelijk is of daar voldoende capaciteit voor is.

Explosieve fase

"Het gaat plotseling heel snel", zegt een deskundige van het seismologische centrum van de University of the West Indies tegen persbureau AP. Of de uitbarsting binnen een paar uren of dagen zal plaatsvinden, is volgens haar niet te voorspellen. "Maar een explosieve fase van de uitbarsting zal vrij plotseling gebeuren."

De eilandengroep Saint Vincent en de Grenadines, met zo'n 100.000 inwoners, heeft sinds 1979 geen vulkaanactiviteit meer gezien. Een uitbarsting van de La Soufrière leidde in 1902 tot de dood van meer dan 1000 mensen.