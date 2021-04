YouTube toont verboden gokreclame gericht op jongeren

Het Amerikaanse bedrijf zegt dat de gokreclame die gericht was op jongeren inmiddels is verdwenen. Toch heeft Van 't Riet opnieuw Nederlandse reclame gezien die verwijst naar de app met het online casino. Sommige reclames gebruiken het logo van De Nederlandsche Bank of laten iemand zien die stapels met eurobiljetten aan het tellen is.

Vincent van 't Riet van de site NL Kansspel ziet de Nederlandstalige reclames steeds vaker voorbij komen. "Ik kijk veel video's over casino's op YouTube. Vorig jaar was nog maar 1 op de 10 gokreclame, inmiddels word ik ermee doodgegooid."

In beeld juicht een jonge jongen terwijl hij vertelt over zijn ervaring online. "Het meest indrukwekkende gebeurde in het online-casino. Lange tijd had ik geen geluk, maar toen won ik 4700 dollar. Ik raad deze applicatie zeker aan, het werkt."

Op YouTube is reclame te zien van een internationaal casino dat Nederlandse jongeren probeert aan het gokken te krijgen. Het is verboden in Nederland om gokreclame te maken gericht op jongeren. Partijen zonder vergunning, zoals dit casino, mogen helemaal geen reclame maken, maar dat gebeurt dus toch.

De Kansspelautoriteit houdt in Nederland toezicht op de gokmarkt. "YouTube heeft niet onze prioriteit in de handhaving", zegt een woordvoerder. "Wel zetten we in op het aanpakken van gok-apps in de App Store of Play-store. Indirect doen we er dus wel wat aan."

Ook in de zoekmachine van Google staan verboden advertenties van casino's zonder vergunning. Ze bieden onder meer iDeal-betalingen aan.

"Deze reclame is duidelijk niet de bedoeling. Jongeren zijn kwetsbaar, kunnen risico's moeilijk inschatten. Gokken is 18+ en jongeren horen geen reclame van online gokbedrijven te zien", zegt Tony van Rooij, onderzoeker van het Trimbos-instituut. "Google en andere advertentiepartijen staan op deze manier toe dat bedrijven die illegaal zijn in Nederland toch Nederlanders kunnen bereiken."