Al uitgeschakelde curlingmannen buigen op WK ook voor Zwitserland en VS

De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in het Canadese Calgary hun negende en tiende nederlaag geleden. Zwitserland was met 8-4 te sterk voor Oranje, dat een dag eerder tegen Duitsland nog zijn tweede overwinning had geboekt. Daarna volgde nog een 9-4 nederlaag tegen de Verenigde Staten.

Nederland stond na twee ends verrassend op een 2-0 voorsprong tegen de Zwitsers, maar daarna nam drievoudig wereldkampioen en achtvoudig Europees kampioen Zwitserland het heft in handen. In het zesde en zevende end liep het van 4-3 uit naar 8-3.

Olympisch kampioen

Het team van de Verenigde Staten is regerend olympisch kampioen, maar had op het WK drie van zijn tien duels verloren. Het stelde uiteindelijk zijn ticket veilig door te winnen van Nederland, dat zich tot in het achtste end (5-4) kranig verweerde.

De Nederlandse mannen maakten al geen kans meer om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Daarvoor had Oranje bij de beste zes landen in de groepsfase moeten eindigen. Nederland staat samen met China en Zuid-Korea onderaan in de poule. Ook de volgende ronde was al uit zicht voor de ploeg van captain Jaap van Dorp.