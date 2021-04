Roeiers starten olympisch jaar met EK: 'Tijd om de bloemetjes uit te laten komen'

"We hebben dit weekend gekeken naar de grootste, de mooiste en de beste roeiploeg van Europa." Met die woorden sloot technisch directeur Hessel Evertse van de roeibond vorig jaar het seizoen af, na de EK in oktober.

Vandaag, een half jaar later, begint de Nederlandse roei-equipe het olympische seizoen ook weer met de Europese kampioenschappen. "Nederland heeft er nog nooit beter voorgestaan dan nu", aldus NOS-roeicommentator Erik van Dijk. Hij doet verslag van de EK in het Italiaanse Varese en beantwoordt vijf vragen over het toernooi.

Waarom kijk jij uit naar dit EK?

"Het is echt bijzonder om te zien hoe het Nederlandse roeien de afgelopen jaren beter is geworden. In 2014 stond het Nederlandse roeien nog aan het begin van een ommezwaai. Toen zat de koning bij de WK in eigen land naar finales zonder Nederlandse boten te kijken."