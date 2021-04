Het project Tannane, het vizier nu op de top: 'Geef deze artiest de ruimte'

"Ik ben altijd op zoek naar spelers met specifieke wapens. En ik hou er wel van als spelers een rauw randje hebben. Ik kijk niet alleen naar de voetballer, maar ook naar de persoon. Voordat ik profvoetballer werd, was ik een paar jaar jongerenwerker. Het zit in mijn DNA, het willen verdiepen in de mens."

"Draai het ook eens om", zegt Mo Allach dan. In zijn rol als technisch directeur bij Vitesse gaf hij Tannane de kans zijn carrière nieuw leven in te blazen. "Heb je er weleens over nagedacht hoeveel incasseringsvermogen hij inmiddels moet hebben?"

Oussama Tannane, enfant terrible. Weggestuurd bij Ajax, PSV en FC Utrecht, door een achterdeurtje vertrokken bij Saint-Étienne en Las Palmas. Maar de scheidslijn tussen gek en geniaal is bij de Marokkaans international flinterdun. Wie het goede in hem ziet, krijgt daar altijd iets voor terug.

Maar toch, zowel in positieve als negatieve zin wist de linkspoot zichzelf te overtreffen. In het seizoen waarin Heracles voor het eerst in zijn geschiedenis Europees voetbal afdwong, maakte Tannane een miljoenentransfer naar Saint-Étienne. Maar de gangmaker zat in een periode daarvoor ook maanden in therapie.

De voormalig voorzitter van de Almeloërs wist wat hij in huis haalde. "Een speler met een deukje, daar moesten we het ook een beetje van hebben met Heracles."

En Tannane (27) is als voetballer zwaar bewapend. Zijn balbeheersing is voetenwerk voor gevorderden, dieptepasses verdwijnen als dolksteken in het hart van de tegenstander en afstandsschoten zijn vaak ware mortierinslagen. Wat nou enfant terrible?

Smit wilde Tannane niet laten vallen, toen ook Almelo kennismaakte met de donkere kant van de speler.

"Technisch-directeur Nico-Jan Hoogma en ik hebben er toen samen een project van gemaakt. We wilden Oussama heel graag helpen, we zijn bij hem thuis geweest. We hebben veel gepraat en later hebben we er ook professionals bijgehaald", vertelt Smit. "Zo nu en dan zit hij zichzelf in de weg, dan ging hij volledig door het dolle heen."

Tannane noemt zichzelf een krijger. En dat is ook precies hoe betrokkenen hem omschrijven. Wat we in een wedstrijd volgens hen niet zien, is zijn menselijke warmte.

"Kijk je hem diep in de ogen, dan zie je een goudeerlijk persoon voor je staan", is de ervaring van Allach. En ook Smit prijst zijn karakter: "Je kunt alles tegen hem zeggen. Hij accepteert alles. Maar belazer hem niet. Als je hem iets toezegt, moet je dat ook nakomen."