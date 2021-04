Seniorenorganisatie wil uitleg over AstraZeneca-beleid • Weinig animo onder studenten voor zelftests

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vanwege de coronapandemie vorig jaar fors minder euthanasieaanvragen in behandeling genomen dan in 2019. Het aantal aanmeldingen lag op 2901. Dat waren er ruim 200 minder dan in 2019, schrijft Trouw. Volgens het dagblad was het vorig jaar voor het eerst sinds de oprichting in 2012 dat het aantal aanmeldingen niet toenam.

Dat heeft te maken met de patiëntenstop die de voormalige Levenseindekliniek van half maart tot mei vorig jaar hanteerde. Het centrum nam toen geen nieuwe hulpvragen aan, omdat het niet over voldoende beschermingsmiddelen zoals mondkapjes voor medewerkers beschikte. Bestuurder Sonja Kersten noemde het besluit om tijdelijk geen nieuwe aanvragen aan te nemen al eerder "uitermate pijnlijk".