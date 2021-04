Ook patiënt met trombose overleden na Janssen-vaccinatie • Fransen krijgen na AstraZeneca-prik tweede prik met ander vaccin

De ziekenhuizen kunnen er volgens minister De Jonge op rekenen dat "we in het zicht van de haven geen domme dingen gaan doen". Hij zei dat in reactie op de onrust onder ziekenhuizen over het plan om de terrassen en winkels weer te openen en de avondklok af te schaffen.

De Jonge vindt de noodkreet heel begrijpelijk. "Ze zeggen terecht: weten jullie het wel zeker?" Hij wijst erop dat het plan met versoepelingen nu bij de deskundigen van het OMT ligt en dat hun advies een doorslaggevende rol speelt.

"Ik kan niet vooruit lopen op de besluiten die we dinsdag gaan nemen", zegt De Jonge. Op die dag geven hij en premier Rutte weer een persconferentie over de coronamaatregelen. "Of en welke stappen we kunnen nemen, kunnen we dan pas zeggen."