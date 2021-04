Mogelijk 16 besmettingen tijdens Fieldlab-festivals • Ook patiënt met trombose overleden na Janssen-vaccinatie

Het Europees medicijnagentschap EMA meldt dat er iemand na toediening van het Janssen-vaccin is overleden die trombose had gekregen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

Het agentschap is een onderzoek gestart. Er zijn vier gevallen gemeld van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met Janssen. De meldingen komen uit de VS, nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn nu zeker 4,5 miljoen prikken met Janssen gezet.

Eerder deze week stelde EMA vast dat dit een zeer zeldzame bijwerking is van het AstraZeneca-vaccin. Daarop besloten verschillende Europese landen, waaronder Nederland, mensen jonger dan 60 niet langer met AstraZeneca te vaccineren.

Het Janssen-vaccin wordt tot nu toe alleen gebruikt in de VS, maar EU-lidstaten beginnen er naar verwachting binnen enkele weken ook mee. Het EMA heeft het vaccin op 11 maart al goedgekeurd.

De berichten over de zeldzame trombose moeten volgens het EMA gezien worden als een 'safety signal', maar het is nog niet duidelijk of de bloedziekte is veroorzaakt door het vaccin.