Gezondheidsraad: vaccineer ook 16-en 17-jarigen uit risicogroepen • Mogelijk 16 besmettingen tijdens Fieldlab-festivals •

Kinderen van 16 en 17 jaar die in een van de zogeheten hoog-risicogroepen vallen, moeten met voorrang in aanmerking komen voor vaccinatie tegen covid-19. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een spoedadvies aan de minister De Jonge van VWS. Die had om het advies gevraagd.

De raad adviseert het BioNTech/Pfizer-vaccin in te zetten voor deze groep. Dat vaccin is goedgekeurd voor gebruik vanaf 16 jaar. De raad benadrukt dat het echt alleen om 16-en 17-jarigen niet in de risicogroepen

De meeste kinderen die met corona besmet worden, krijgen hooguit milde symptomen. Voor kinderen in risicogroepen kan dat anders zijn en kan het ziekteverloop ernstig zijn, zegt de raad. Het advies is om dezelfde risicogroepen te hanteren als voor volwassenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een chronische afwijking van hun immuunsysteem hebben of diabetes. Kijk hier voor de volledige lijst.