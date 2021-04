Fransen krijgen na AstraZeneca-prik tweede prik met ander vaccin • Sportbonden: geef teamsporten de ruimte

In Japan zijn artsen erin geslaagd longweefsel van levende donoren te transplanteren naar de longen van een covid-patiënte. Volgens het academisch ziekenhuis van de universiteit van Kyoto is het wereldwijd de eerste keer dat dit is gelukt. Wel hadden tientallen covid-patiënten in de VS, Europa en China al longweefsel gekregen van hersendode donoren.

De Japanse patiënte kreeg in een elf uur durende operatie longweefsel van haar echtgenoot en haar zoon. De drie maken het goed en zijn herstellende, staat in een verklaring van het ziekenhuis, dat hun identiteit niet bekendmaakt.

De vrouw is drie maanden kunstmatig beademd geweest. Haar longen werkten niet meer en er was ook geen hoop op herstel, waardoor transplantatie als enige optie overbleef. Naar verwachting moet de vrouw nog twee maanden in het ziekenhuis blijven, maar kan ze daarna wel een normaal leven leiden.