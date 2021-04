Archeologen graven grote nederzetting op bij Luxor

Archeologen hebben in Egypte een bijzondere ontdekking gedaan. De oudheidkundigen legden nabij Luxor een nederzetting bloot die volgens experts veel gaat vertellen over het leven in het oude Egypte, ten tijde van de heerschappij van farao Amenhotep III. In de buurt werd enkele jaren geleden al een paleis teruggevonden.

De opgravingen bleken in zeer goede staat. In de kamers vonden de historici dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals potten, maar ook lagen er (delen van) standbeelden, ringen en scarabeeën. Verder troffen de archeologen ovens aan waarmee glas en aardewerk werd vervaardigd. Omdat de faraostad in september vorig jaar werd ontdekt, is een groot deel nog niet opgegraven.

Volgens Daniel Soliman, conservator van de collectie Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden, is het een heel bijzondere vondst. "De nederzetting is in bijzonder goede staat teruggevonden", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb foto's gezien waarbij de muren soms wel een meter hoog staan. Dat is echt heel bijzonder."

Toevalstreffer

Soliman zegt dat het min of meer een toevalstreffer was van het Egyptische opgravingsteam. "Dat team was op zoek naar de tempel waar koning Toetanchamon na zijn dood nog werd vereerd", zegt hij. "Die hebben ze niet gevonden, maar op de plek waar ze begonnen te graven zijn ze wel deze nederzetting tegengekomen."

Op de plek waar de nederzetting nu is gevonden, waren vroeger meerdere grote tempels. "Dat waren belangrijke centra voor activiteiten. Deze nederzetting zal daarmee te maken hebben", zegt Soliman. "Daar woonden mensen die wellicht met de tempels te maken hadden. Die er materiaal voor maakten, aardewerk, vazen. Er waren slagerijen en bakkers. Die mensen zullen waarschijnlijk in de buurt hebben gewoond."