Archeologen graven grote faraostad op bij Luxor

'Pompeï-achtige" stad'

De opgravingen bleken in zeer goede staat. In de kamers vonden de historici dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals potten, maar ook lagen er (delen van) standbeelden, ringen en scarabeeën. Verder troffen de archeologen ovens aan waarmee glas en aardewerk werd vervaardigd. Omdat de faraostad in september vorig jaar werd ontdekt, is een groot deel nog niet opgegraven.

De Amerikaanse Egypte-deskundige Peter Lacovara spreekt tegen persbureau Reuters van een "Pompeï-achtige" stad, verwijzend naar de Romeinse archeologische vindplaats in Italië. Hij noemt de vondst een "zeer belangrijke ontdekking", die inzicht geeft in hoe het leven er tijdens de heerschappij van de machtige farao Amenhotep III aan toe ging.