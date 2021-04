Van Gerwen verliest koppositie Premier League na nederlaag, negendarter De Sousa

Van Gerwen startte de Premier League maandag met een gelijkspel tegen Dimitri Van den Bergh. Een dag later boekte hij zijn eerste zege, op Peter Wright en woensdag tegen Rob Cross kwam de darter uit Vlijmen ook als winnaar uit de strijd: 7-3.

Negendarter

Het meest bijzondere van deze dartsavond kwam uit de partij tussen Nathan Aspinall en José de Sousa. Laatstgenoemde gooide in de tweede leg een negendarter. Na twee keer 180 gooide hij een 141-finish uit.

In de leg ervoor kon De Sousa ook al voor een negendarter gaan, na twee keer 180, maar dat mislukte net. Een ongekend begin van de wedstrijd. Het is de twaalfde keer in de zestienjarige geschiedenis van de Premier League dat er een negendarter is gegooid.

De Sousa en Aspinall maakten er sowieso een hoogstaand en opmerkelijk duel van. Met name de Portugees haalde een zeer hoog niveau en liet zo zien waarom hij 'The Special One' wordt genoemd. De Sousa gooide de ene na de andere 180'er en zou uiteindelijk op elf stuks eindigen, maar wist die dominantie verrassend genoeg niet om te zetten in een zege: 6-6.

Van den Bergh aan de leiding

Dimitri Van den Bergh speelde gelijk tegen Peter Wright: 6-6. De Belg gooide aanzienlijk meer 180'ers (8 om 4) en had een hoger gemiddelde (101 om 97), maar kon dat verschil niet uitdrukken in een zege. Hij gaat wel aan de leiding in het klassement.

Jonny Clayton maakt dit jaar een uitstekende indruk, maar leed donderdagavond zijn eerste nederlaag in de Premier League met duidelijke cijfers van Rob Cross: 7-3. Clayton raakte ten opzichte van zijn vorige wedstrijden nauwelijks dubbels: slechts drie van de zestien pijlen waren raak. Cross speelde ook niet zijn beste partij, maar sloeg op de juiste momenten toe.

In de slotpartij van de avond walste de Schot Gary Anderson over Glen Durrant heen, die ook zijn vierde wedstrijd verloor en nog zonder zege is in de Premier League. 'The Flying Scotsman' won met 7-2.