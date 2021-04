Ten Hag mild voor blunderende Scherpen: 'Hij zal hiervan leren op weg naar de top'

"Die lange is mentaal zeer sterk. Hij is nuchter en zal hiervan leren op weg naar de top", reageerde Ajax-trainer Erik ten Hag op de blunder van zijn doelman Kjell Scherpen tegen AS Roma.

De flater van de keeper betekende de 1-1 in het kwartfinaleduel in de Europa League, kort na de gemiste strafschop van Dusan Tadic.

Ajax vergooide zo een uitstekende uitgangspositie en verloor zelfs nog met 1-2. "Een onnodige nederlaag", aldus Ten Hag. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld, tot de zestien meter."

Geluk

De return van volgende week ziet hij, ondanks de domper, toch met enig vertrouwen tegemoet. "Ik denk dat we niet zo veel anders hoeven te doen. We hebben kansen afgedwongen. Dan moet je het geluk aan je zijde hebben en zelf geen fouten maken."

"Hoe hebben we dit niet kunnen winnen?", vroeg doelpuntenmaker Davy Klaassen zich af. "We hebben vijf, zes grote kansen gehad, daar moet minimaal de helft van in. Volgende week moeten we zowel defensief als offensief scherper zijn."