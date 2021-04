Manchester United met één been in halve finale, Arsenal verspeelt zege in slotminuut

Nadat het spel even had stilgelegen en de man van het veld was verwijderd, brak Marcus Rashford namens United de ban. De Engelse aanvaller controleerde op uitstekende wijze een fraaie, lange pass van Victor Lindelöf van achteruit en rondde vervolgens koelbloedig af. In de slotminuut verschafte Bruno Fernandes vanaf elf meter United een uitstekende uitgangspositie.

Manchester United en Villarreal hebben donderdag met overwinningen in uitwedstrijden uitstekende zaken gedaan in de kwartfinales van de Europa League. Arsenal gaf in de laatste minuut van de blessuretijd een voorsprong weg tegen Slavia Praag.

Mocht United ten koste van Granada, dat eerder dit seizoen in de groepsfase als tweede eindigde achter PSV, de halve eindstrijd bereiken dan neemt de ploeg het op tegen Ajax of AS Roma. Dat duel eindigde donderdagavond in Amsterdam in een 2-1 overwinning voor de Italiaanse ploeg.

Slavia Praag in extase

In Londen zocht Arsenal lang naar een doelpunt tegen Slavia Praag, maar vond die pas in de tachtigste minuut, nadat Willian een vrije trap tegen de paal had geschoten. Nicolas Pépé brak door en stifte de bal over Slavia-doelman Ondrej Kolar, die na een eerder opgelopen hoofdblessure met een helm en bescherming voor zijn neus speelde.

Arsenal leek de overwinning naar zich toe te trekken, maar in de vierde minuut van de extratijd bracht Tomás Holes met een rake kopbal uit een corner de Tsjechische ploeg in extase én naar een goede uitgangspositie volgende week.