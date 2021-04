Coronadashboard gelanceerd voor Nederlands-Duitse grensregio

Voor de Nederlands-Duitse grensregio is een nieuw coronadashboard online gekomen. Het dashboard laat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen zien aan de hele grens: gemeenten van Limburg tot en met Groningen, en de Kreise aan Duitse zijde van de grens.

Dinsdag werd Nederland door Duitsland tot 'hoogrisicogebied' verklaard. Sindsdien gelden strenge beperkingen voor Nederlanders die naar Duitsland reizen. Zo moeten ze een recente negatieve testuitslag kunnen tonen als ze de grens oversteken. Voor grenswerkers geldt een uitzondering.

Het grensoverschrijdende dashboard gebruikt data van het RIVM, het Duitse Robert Koch-Institut en de Amerikaanse Johns Hopkins University en laat zien hoe het aantal besmettingen zich aan beide zijden van de grens verder ontwikkelt.

Per 100.000 inwoners

De gegevens in het dashboard zijn voor beide landen op dezelfde manier vermeld: het toont hoeveel besmettingen er per zeven dagen per 100.000 inwoners zijn.

Het dashboard is gelanceerd door Grenspost Düsseldorf, meldt 1Limburg. Dat is de provinciale vertegenwoordiging van enkele Nederlandse provincies in het consulaat-generaal in Düsseldorf. In Grenspost Düsseldorf willen de betrokken Nederlandse provincies de samenwerking met Duitsland bevorderen.