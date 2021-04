Uitschakeling dreigt voor Ajax na onnodige nederlaag tegen AS Roma

Ajax heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers verloren op eigen veld van AS Roma: 1-2. Dusan Tadic miste bij een 1-0 voorsprong een strafschop en doelman Kjell Scherpen blunderde bij de eerste tegengoal. Volgende week is de return.

De Europees debuterende Scherpen nam net als afgelopen weekend in Friesland de plaats van Stekelenburg in en moest zich na dik een kwartier strekken bij een uithaal van afstand van Bryan Crystante. Ajax was tot dan toe alleen gevaarlijk geweest middels een poging van Ryan Gravenberch.

Trainer Erik ten Hag zag in het vervolg van de eerste helft een slordig opererend Ajax, dat nauwelijks gebruikmaakte van de kwetsbaarheden van AS Roma. De Italianen zijn in de Serie A pas terug te vinden op de zevende plek en wisten dit seizoen in de competitie nog geen enkele keer te winnen van een topteam.