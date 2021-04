Ook vissersboot die van Eemslift Hendrika gleed in veiligheid

AQS Tor gezien vanaf een Noorse sleepboot - EPA

Noorse bergers hebben het vissersschip AQS Tor in veiligheid gebracht. Het schip sloeg deze week in zwaar weer van het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika, dat met nog zes zeiljachten en vissersschepen aan boord op weg was naar de havenplaats Kolvereid. De Eemslift Hendrika kwam maandag in problemen en dreigde te kapseizen doordat de lading ging schuiven. De bemanning werd van boord gehaald en het schip bleef stuurloos achter op de onstuimige zee. Daarna gleed de AQS Tor van boord. De Noorse kustwacht hield het schip in de gaten:

Bergers van Boskalis slaagden er vandaag in om het Nederlandse vrachtschip weg te slepen. Inmiddels is het afgemeerd in de haven van Ålesund. De eigenaar van de vissersboot, AQS, stuurde zijn eigen bergers achter het op drift geraakte schip aan. De Eemslift Hendrika kwam vanmiddag aan in een Noorse haven:

De Eemslift Hendrika ligt veilig aan wal in een Noorse haven - NOS