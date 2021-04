Open wedstrijd in Johan Cruijff Arena • Streaker bij Granada-Man United

Ajax vs. AS Roma in de Europa League vanavond. Plus de drie andere kwartfinales.

Ajax-AS Roma, 21.00 uur

Arsenal-Slavia Praag, 21.00 uur

Dinamo Zagreb-Villarreal, 21.00 uur

Granada-Manchester United, 21.00 uur

Wil je mobiele updates ontvangen van dit blog? Klik dan op het belletje bovenin.