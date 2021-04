Rekenkamer Utrecht: informatie op stadskantoor niet veilig genoeg

Onbevoegden kunnen in het stadskantoor en het stadhuis in Utrecht eenvoudig documenten inzien en toegang krijgen tot kantoorruimtes, ondanks de beveiliging en sociale controle. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamer van de stad Utrecht. "De informatieveiligheid is niet voldoende gewaarborgd", constateert de Rekenkamer.

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar de informatieveiligheid bij de gemeente. Daarbij zijn medewerkers van een extern bureau op pad gestuurd om te testen of insluipers worden opgemerkt. Het bleek dat ze zich in een aantal gevallen toegang wisten te verschaffen, ongestoord dossierkasten konden openen en gevoelige informatie bekijken.

"Onderzoekers van het externe bureau konden onbevoegd gebouwen van de gemeente betreden en geheime informatie inzien, zonder hierop te worden aangesproken door medewerkers", zo staat in het rapport van de Rekenkamer.

Wachtwoord op post-it

De onderzoekers konden ook een laptop van een medewerker meenemen waarop een post-it met bijbehorend wachtwoord zat. "De onderzoekers hebben daarmee bij deze testen zowel op papier als digitaal geheime informatie kunnen inzien."

Toch concludeert de Rekenkamer dat de gemeente Utrecht voldoende beschermd is tegen inbraken van buitenaf, omdat onderzoekers niet in de gemeentelijke systemen konden komen, aldus het rapport. Maar onbevoegde 'inlopers' konden dus wel eenvoudig gebouwen binnenkomen en geheime informatie bemachtigen.

Volgens de Rekenkamer zijn er verbeteringen nodig. Het rapport wordt volgende week dinsdag aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd, meldt RTV Utrecht.

Maatregelen

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt tegen het ANP dat er maatregelen worden genomen. Zo scherpt de gemeente de beveiliging van de eigen kantoren aan, zodat bezoekers met een dagpas besloten ruimtes niet meer kunnen inlopen en gevoelige informatie kunnen inzien.

Verder gaat de gemeente de eigen medewerkers structureel op het hart drukken om anderen aan te spreken op hun aanwezigheid, zodat zij alert zijn op dit soort pogingen van onbevoegden.