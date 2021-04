Advies Gezondheidsraad: gebruik andere vaccins dan AstraZeneca voor 60-minners

Volgens de Gezondheidsraad is de kans op de zeer zeldzame bijwerking groter voor mensen onder de 60 en is daarom gekozen voor dit advies. De tweede prik kan nog door mensen worden gehaald omdat de bijwerkingen vooral na de eerste prik voorkomen, zegt de raad.

Het EMA bracht gisteren naar buiten dat er een mogelijk verband is tussen de stollingsproblemen. Daarom werd besloten het ziektebeeld als zeer zeldzame bijwerking toe te voegen aan de bijsluiter. Wel zei het geneesmiddelenbureau dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico's. De kans op de bijwerking is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000.

De aanleiding voor het spoedadvies zijn meldingen van de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes na het vaccineren. Vorige week besloot Nederland tijdelijk te stoppen met het inenten van mensen onder de 60 met AstraZeneca. De Jonge wilde wachten op een nieuw oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over het vaccin. Dat kwam gisteren.

De Gezondheidsraad adviseert om mensen onder de 60 jaar te vaccineren met een ander vaccin dan AstraZeneca. Dat melden bronnen aan de NOS. De raad is met een spoedadvies over het vaccin naar buiten gekomen op verzoek van demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge.

In heel Europa kwamen de bloedstollingsproblemen bij tientallen ingeënte mensen voor.

In Nederland zijn acht meldingen binnengekomen van vrouwen die na vaccinatie met AstraZeneca een zeldzame combinatie ontwikkelden van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden . De meldingen kwamen binnen nadat zo'n 400.000 AstraZeneca-vaccins waren toegediend.

Het advies van de Gezondheidsraad gaat dus in tegen het EMA-advies.

In Europa besloten meerdere landen al eerder het gebruik van AstraZeneca te beperken. Spanje, Duitsland en Italië gaan alleen nog mensen boven de 60 jaar inenten met het vaccin. In Italië kunnen mensen onder de 60 jaar wel nog kiezen of ze het vaccin willen.

In België worden de komende maand alleen mensen ouder dan 55 jaar ingeënt. Jongere Belgen zullen tijdelijk andere coronavaccins krijgen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt het inenten met het vaccin beperkt. Inwoners onder de 30 jaar moeten een alternatief kunnen krijgen voor het AstraZeneca-vaccin, zei de Britse gezondheidsautoriteit MHRA gisteren al.