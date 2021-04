Strijd om landstitel bij volleybalmannen ingekort

De strijd om de landstitel tussen de volleybalmannen van Draisma Dynamo en Amysoft Lycurgus is teruggebracht van een best-of-five-serie tot een best-of-three.

Aanleiding zijn meerdere coronabesmettingen bij Draisma Dynamo uit Apeldoorn, waardoor de onderlinge bekerfinale op tweede paasdag al geen doorgang kon vinden. Die eindstrijd staat nu voor 18 april op het programma in Groningen.

De duels om de landstitel worden op de volgende data gespeeld: 21, 24 en, indien nodig, 25 april.

Draisma Dynamo is recordhouder met twaalf landskampioenschappen, waarvan de laatste in 2010 werd behaald. De teller van Amysoft Lycurgus staat op drie. In 2016, 2017 en 2018 waren de Groningers de sterkste.

