Merkel belt met Poetin: haal militairen bij grens Oost-Oekraïne weg

De Oekraïense president Zelensky in de frontlinie in Oost-Oekraïne - AFP

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische president Poetin in een telefoongesprek gevraagd zijn troepen terug te trekken van de grens met Oost-Oekraïne. Rusland heeft zijn aanwezigheid in het grensgebied de afgelopen tijd versterkt. Merkel roept op tot de-escalatie, zei haar woordvoerder na het telefoongesprek. Volgens het Kremlin roepen Poetin en Merkel de strijdende partijen op tot terughoudendheid. De onderhandelingen zouden weer moeten worden opgepakt om het vredesplan uit 2015, waarin het beëindigen van het conflict is afgesproken, volledig uit te voeren. Juist vandaag bezocht de Oekraïense president Zelensky de frontlinie in Oost-Oekraïne. Het Kremlin gaf Oekraïne te verstaan geen geweld te gebruiken om het gebied te heroveren op de pro-Russische separatisten. "Dit zou Rusland ertoe kunnen dwingen in te grijpen om de burgers in het gebied te beschermen." Zelensky zei dat het leger er alles aan doet om zijn land te beschermen en het staakt-het-vuren te handhaven. Kijk hier naar beelden van president Zelensky in de loopgraven aan het front:

Oekraïense president bezoekt loopgraven langs grensgebied met opstandelingen - NOS

Poetin sprak in het gesprek met Merkel van provocaties van Oekraïne, waardoor de spanningen aan de frontlinie zijn opgelopen. De regering in Kiev moet de eerder gemaakte afspraken strikt naleven, zei hij volgens het Kremlin. Dat wil zeggen een directe dialoog met de separatisten en een onafhankelijke status voor de regio's Loegansk en Donetsk, die worden gedomineerd door pro-Russische separatisten. Oekraïne wijst deze eisen van de hand. De afgelopen tijd is het staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne geregeld geschonden. De partijen geven elkaar de schuld van het oplaaien van het conflict. De NAVO uitte vorige week zijn bezorgdheid over de samentrekking van Russische troepen bij de grens. Het Kremlin zei dat dat nodig is voor de veiligheid van Rusland. Het ziet elke verplaatsing van NAVO-militairen naar Oekraïne als een bedreiging van de stabiliteit in het grensgebied.