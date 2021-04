Roglic verliest leiderstrui aan McNulty, thuiszege voor Izagirre in Baskenland

Chaves demarreerde in de slotkilometer, maar de Colombiaan werd in de laatste meters voorbij gesprint door Izagirre. De Bask van Astana, die in 2019 de laatste editie op zijn naam schreef, was zijn landgenoot Bilbao (Bahrain) net te snel af. McNulty finishte als derde en pakte daarmee ook nog vier bonificatieseconden.

Primoz Roglic is zijn leiderstrui in de vierde etappe van de Ronde van Baskenland kwijtgeraakt aan Brandon McNulty. De dagzege ging naar de Bask Ion Izagirre.

Roglic pokerde in de achtervolgende groep en kwam 49 seconden later over de streep, in een groepje met onder anderen zijn grote uitdager Pogacar. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma staat nu tweede in het klassement, op 23 seconden van McNulty.