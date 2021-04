Floriade wil nog eens 15 miljoen euro extra van gemeente Almere

De organisatie van de Floriade heeft nog eens miljoenen euro's extra nodig van de gemeente Almere om het evenement volgend jaar te kunnen laten doorgaan. Ditmaal is er een verzoek van 15 miljoen euro ingediend.

Het gemeentebestuur zegt in een reactie geschrokken te zijn van het verzoek, dat vorige week dinsdag is binnengekomen. Volgens Omroep Flevoland voelden de burgemeester en wethouders zich overvallen. De afgelopen dagen zijn er gesprekken geweest tussen het bestuur en de Floriade.

Het extra geld zou nodig zijn voor de inrichting van het tijdelijke expositieterrein. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad of het verzoek wordt gehonoreerd.

Rekening verzesvoudigd

De gemeente Almere startte oorspronkelijk met een begroting van 10 miljoen euro voor de zes maanden durende tentoonstelling. Door tegenvallers is de rekening inmiddels opgelopen tot zo'n 60 miljoen euro. De gemeente Almere heeft alle aandelen van de Floriade in handen.

Vorig jaar kwam het doorgaan van de tentoonstelling al op losse schroeven te staan vanwege de financiële tegenvallers. Toen besloot de gemeente het evenement te redden met een extra investering van ruim 16 miljoen euro.

Fractievoorzitters zeggen in een reactie dat het gemeentebestuur de controle en de regie over het evenement volledig kwijt is. "De Floriade is stuurloos en de directie doet waar ze zin in heeft. Steeds meer geld en steeds minder groen en duurzaam. Dit kan zo niet langer", zegt Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren.

Dat beaamt Toon van Dijk van de PVV. Hij vraagt zich af hoe het kan dat je als aandeelhouder overvallen bent door het nieuws.

Een keer in de 10 jaar

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 eens in de tien jaar in een Nederlandse plaats gehouden, en staat daar dan zes maanden. De Nederlandse Tuinbouwraad coördineert de Floriade. Deze raad is in 1908 opgericht om het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken en de export te bevorderen.

In een park bouwen bedrijven en organisaties paviljoens om innovaties te laten zien op het gebied van land- en tuinbouw. Almere bouwt ook een groene stadswijk. De vorige editie van de Floriade was in Venlo.

Ook de drie laatste edities van de Floriade liepen voor de organiserende gemeenten - Zoetermeer, Haarlemmermeer en Venlo - uit op een miljoenenverlies. Desondanks stellen de gemeenten dat het evenement ze veel heeft opgeleverd.