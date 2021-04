In de kijker spelen voor Tokio zit er niet in, zeven handbalsters zitten thuis

Handbalster Merel Freriks - Orange Pictures

De Nederlandse handbalploeg wil deze zomer de kroon op het werk zetten met olympisch goud op de Spelen van Tokio. Maar de weg ernaartoe kent vooralsnog enkele hobbels. Bij de oefenwedstrijden tegen Slovenië halverwege maart moest bondscoach Emmanuel Mayonnade verstek laten gaan en bij de trainingsstage van volgende week ontbreken maar liefst zeven internationals, omdat ze in quarantaine zitten. "Ik hou me fit met flesjes water", laat handbalster Merel Freriks weten vanuit Duitsland. Zij is een van de zeven Oranje-internationals die in thuisquarantaine zit, vanwege een coronabesmetting bij de Duitse club Bietigheim, de tegenstander van haar club Borussia Dortmund op 31 maart. De tussentijdse testen tonen tot nu toe telkens aan dat Freriks niet besmet is met het coronavirus. Toch mag ze tot 14 april de deur niet uit. Voor de Nederlandse international is dat extra zuur, omdat ze hierdoor het drielandentoernooi in Kroatië moet missen. Concurrentiestrijd met Broch "Ik was daar supergraag bij geweest natuurlijk. Het is het begin van de voorbereiding op de Spelen, maar we zitten ook niet voor niets in quarantaine", aldus Freriks, die voor een plek in de selectie voor de Spelen concurrentie heeft gekregen van Yvette Broch.

Yvette Broch in het Nederlands team in 2017 - AFP

Naast eerste cirkelspeelster en aanvoerster Danick Snelder neemt bondscoach Mayonnade hoogstwaarschijnlijk nog één cirkelspeelster mee naar de Olympische Spelen. De Fransman zal daarvoor een keuze moeten maken tussen de 23-jarige Freriks en Broch, die na twee jaar afwezigheid weer aansluit bij de selectie voor het oefentoernooi. De 30-jarige Broch gold jarenlang als een van de beste spelers ter wereld, maar in augustus 2018 zette de 118-voudig international plotseling een punt achter haar loopbaan. Afgelopen november keerde ze echter terug bij de Franse topclub Metz, waar Mayonnade trainer is. Ze heeft het plezier in de sport teruggevonden en zette ook de deur naar Oranje weer open. Afgelopen januari spraken we Broch over haar rentree en een mogelijke terugkeer bij Oranje:

Handbalster Broch: 'Als Mayonnade vindt dat ik Oranje kan helpen, sluit ik aan' - NOS

Ook Nikita van der Vliet, eveneens cirkelspeelster, zal bij de trainingsstage aanwezig zijn. Mede door die concurrentiestrijd had Freriks zich graag willen laten zien op het drielandentoernooi. "Ik ben de laatste tijd goed bezig bij m'n club en ik had die vorm graag meegenomen. Hoe vaker de bondscoach je ziet spelen, hoe beter natuurlijk, maar het is nu even niet anders." Bij een negatieve testuitslag op 14 april wil Freriks alsnog aansluiten bij de Oranje-selectie, die dan trainingen afwerkt op Papendal. Tot die tijd moet ze zichzelf fit zien te houden. "We hebben om de dag een online krachttraining met het team. De gewichtjes liggen nog bij mijn ouders thuis, dus ik moet improviseren met flesjes water en stoelen. Ik weet niet of de onderburen er heel blij mee zijn", lacht Freriks. Ook aanvoerster Snelder afwezig Naast Freriks, moeten ook Oranje-internationals Laura van der Heijden, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Yara ten Holte, Inger Smits en Snelder het oefentoernooi aan zich voorbij laten gaan. "Ik vind het echt superzuur. Het maakt het proces richting de Olympische Spelen lastiger", zegt aanvoerster Snelder. Halverwege maart was de Oranje-selectie ook al even bij elkaar voor twee oefenwedstrijden tegen Slovenië, maar toen moest bondscoach Mayonnade verstek laten gaan. "De puntjes op de i zetten tussen team en trainer kan dus niet. Je komt zo in een lastig parket."

Handbalster Danick Snelder in actie voor Oranje - ANP