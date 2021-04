Acht lichte aardbevingen vannacht gemeten in Zuid-Limburg

In het zuiden van Limburg zijn afgelopen nacht acht aardbevingen gemeten. De kracht van de bevingen varieerde tussen 1,0 en 1,8.

Zes aardbevingen waren rond Voerendaal. De andere twee bij Heerlen en Hoensbroek. Alle bevingen waren op zo'n zeven kilometer diepte. Het KNMI kreeg meerdere meldingen binnen van mensen die iets hebben gevoeld.

Volgens seismoloog Läslo Evers van het KNMI komt zo'n reeks van lichte aardbevingen vaker voor in de regio. Zo was er in 2018 nog een zogenoemde zwerm rond Voerendaal.

Platentektoniek

De belangrijkste oorzaak van de bevingen zijn verschuivingen van aardplaten. "Het gebied rond Voerendaal ligt in de Roerdalslenk, die wordt begrensd door twee grote breuken waardoor de ondergrond onder druk staat", zegt Evers tegen 1Limburg. "De regio staat tektonisch onder spanning. Die is te herleiden naar het Middellandse Zeegebied, waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen."

De eerste beving werd om 22.48 uur geregistreerd in Voerendaal met een kracht van 1,6. In de minuten erna volgden nog drie lichtere bevingen. Rond hetzelfde tijdstip trilde de grond in Hoensbroek (1,5) en Heerlen (1,2).

Net na middernacht zijn nog twee bevingen gemeten in Voerendaal. Een van die bevingen was met 1,8 de zwaarste van de reeks. Vanmorgen volgde nog een aardschok (2,1) net over de grens bij Aken.

Grootste beving in 1992

De grootste aardbeving in Limburgse bodem dateert van 13 april 1992. Die beving had een kracht van 5,8 en was daarmee ook de hevigste beving ooit in Nederland.

Het epicentrum lag enkele kilometers ten zuiden van Roermond. De beving was honderden kilometers verderop nog te voelen. De schade van de aardbeving was flink, ongeveer 275 miljoen gulden.