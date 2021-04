Team specialisten maakt De Nachtwacht op ware grootte na

De Nachtwacht van Rembrandt wordt op ware grootte nageschilderd. Hiermee hoopt een team specialisten van het AVROTR0S-programma Het Geheim van de Meester erachter te komen hoe het wereldberoemde schilderij gemaakt is. De groep is vandaag aan het project begonnen, in het Rijksmuseum en tegenover het echte werk zelf.

De Nachtwacht werd al zeker 25 keer behandeld en gerestaureerd. In 2018 kondigde Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits een nieuwe restauratie aan. "We houden de toestand van De Nachtwacht continu in de gaten. We hebben gezien dat de laatste jaren er aan de onderzijde een lichte waas is verschenen."

Ook bleek de verf verkleurd te zijn die bij de restauratie in 1976 werd gebruikt en is de vernis vergeeld. Naast de lange reeks restauraties heeft het schilderij nog meer te verduren gehad. Zo lag het gedurende de Tweede Wereldoorlog vijf jaar lang opgerold. Die hele geschiedenis wordt ook meegenomen in het nagemaakte schilderij.

Het team gaat zelfs zover, dat het een stuk van de nieuwe versie af gaat snijden. Dat is namelijk ook met het origineel gebeurd omdat het in een andere ruimte moest passen. De makers weten hoe de verdwenen stukken eruitzagen dankzij een vroege kopie van Gerrit Lundens.

De vierdelige reeks over de reconstructie is in de winter van 2021 bij AVROTROS te zien.