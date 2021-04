Noord-Ierse regering bijeen na rellen, Britse minister roept op tot kalmte

De Britse minister van Noord-Ierland Brandon Lewis heeft opgeroepen tot kalmte nadat er gisteravond voor de zesde keer rellen waren uitgebroken in hoofdstad Belfast. Hij dringt er bij de Noord-Ierse groeperingen op aan om de spanningen gezamenlijk op te lossen. Hij zegt in gesprek te gaan met Noord-Ierse leiders over het recent opgelaaide geweld.

"Alle gemeenschappen moeten samenwerken om de huidige spanningen op te lossen", stelt hij in een verklaring. "De bevolking van Noord-Ierland verdient beter dan het geweld en de wanorde die we de afgelopen dagen zagen."

Spanningen door brexit

De Noord-Ierse regering heeft een spoedberaad ingelast. Sinds vorige week is het onrustig in en rond de hoofdstad. De rellen gisteren waren de ergste in jaren, zegt de politie tegen de BBC. De betogers zijn vooral protestantse Noord-Ieren, die vrezen dat de band tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk door de brexit-afspraken wordt verzwakt.

Relschoppers kaapten gisteren een bus en staken die in brand. Ook werd de politie bekogeld met stenen. Eerder werden al auto's in brand gestoken, tientallen agenten zijn gewond geraakt.

Gisteren brandde een bus volledig uit: