Man vast voor beramen aanslag op vaccinatielocatie Den Helder, OM spreekt van terreurdaad

De politie heeft een man opgepakt die met een vuurwerkbom een aanslag zou hebben willen plegen op een vaccinatielocatie in Den Helder. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een man van 37 uit Den Helder. Hij wordt verdacht van "een misdrijf met een terroristisch oogmerk".

Hij wilde volgens de politie een ontploffing veroorzaken bij het voormalige gemeentehuis van Den Helder, waar mensen nu terechtkunnen voor een coronavaccinatie. De politie heeft hem op 18 maart opgepakt, maar het nieuws komt nu pas naar buiten.

"Verdachte heeft met zijn handelwijze beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten", laat het Openbaar Ministerie weten. Justitie meldt dat hij het vaccinatieprogramma, een "cruciaal overheidsproces", op extreem gewelddadige wijze wilde saboteren.

Hierdoor is ook de volksgezondheid in het geding, redeneren politie en OM. "Hoe minder mensen kunnen worden gevaccineerd hoe meer slachtoffers het virus zal maken."

Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat een GGD-locatie doelwit is van (potentiële) vernieling. Een maand geleden ging een explosief af in de coronateststraat van de GGD in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. Niemand raakte gewond, want de ontploffing gebeurde toen de teststraat nog niet open was. Wel sneuvelden enkele ramen.

Daarvoor waren al incidenten geweest in Breda, Beek en Donk, Urk en Hilversum, variërend van bekladdingen tot vuurwerkschade: