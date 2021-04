Wapens gevonden in huis in Sint Anthonis, bewoner valt agenten aan

In een huis in het Brabantse Sint Anthonis is dinsdag een flink aantal wapens gevonden door de politie. De 26-jarige bewoner is aangehouden.

De man verzette zich tegen zijn aanhouding. Hij probeerde agenten te slaan en beet een van hen. Daarbij kreeg hij alleen een uniform te pakken.

Naast meerdere vuurwapens vond de politie ook zwaarden, een boksbeugel, zeven kilo illegaal vuurwerk, verdovende middelen en valse eurobiljetten. De man zit nog vast.

De politie ging in eerste instantie naar de woning na een hulpmelding. Wat er precies aan de hand was, is onduidelijk, schrijft Omroep Brabant.