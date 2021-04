Zwemmer Verlinden mag wegens verkoudheidsklachten niet deelnemen aan OKT

Joeri Verlinden hoopte zich komend weekend voor zijn derde Olympische Spelen te plaatsen, maar de 33-jarige zwemmer moet het OKT in Eindhoven aan zich voorbij laten gaan.

Hij testte afgelopen dinsdag positief op het coronavirus. Bij een tweede test bleek de uitslag negatief, maar omdat hij lichte verkoudheidsklachten heeft, zette de toernooiarts alsnog een streep door zijn deelname.

"Ik ben heel teleurgesteld", liet de vlinderslagspecialist weten op social media. "Ik keek er naar uit om in mijn eigen zwembad te racen en me daar te plaatsen voor mijn derde opeenvolgende Olympische Spelen."

In 2012 eindigde Verlinden als zesde in de finale van de 100 meter vlinderslag en werd hij met de estafetteploeg op de 4 x 100 meter wisselslag zevende. Vier jaar later in Rio de Janeiro haalde de Limburger de finale niet.

Laatste kans op EK

Verlinden gaat tot volgende week in quarantaine en start daarna met de voorbereidingen voor de EK zwemmen, die van 17 tot 23 mei in Boedapest worden gehouden. Daar heeft hij nog een laatste kans om de olympische limiet te zwemmen en zich te plaatsen voor de Spelen.