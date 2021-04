Steunpilaar Boateng gaat Bayern na tien succesvolle jaren transfervrij verlaten

Bayern München neemt na tien jaar afscheid van Jérôme Boateng. De centrale verdediger won in die periode praktisch alle denkbare prijzen met de Duitse recordkampioen, waar hij plaats moet maken voor een nieuwe generatie sterren.

De 32-jarige Boateng was daarnaast basisspeler van het Duitse nationale team dat in 2014 beslag legde op de wereldtitel.

Vermoedelijk zwaait Boateng over een paar weken af met zijn negende landstitel op rij. Alleen in zijn eerste seizoen in Beieren greep hij met Bayern naast de titel, toen Robert Lewandowski nog voor Borussia Dortmund scoorde en onder leiding van coach Jürgen Klopp kampioen werd.

Bayern, dat ook al afscheid neemt van David Alaba, heeft voor de 22-jarige Dayot Upamecano (RB Leipzig) al diep in de buidel getast om de defensie in de toekomst van nieuwe impulsen te voorzien.

Afscheid Duitsland

Boateng is de halfbroer van Kevin-Prince Boateng, de rebelse aanvaller die zelfs nog een paar potjes voor Barcelona speelde. Waar Jerôme het tot 76 interlands voor Die Mannschaft schopte, koos zijn anderhalf jaar oudere broer voor Ghana. Op de WK's van 2010 en 2014 speelden ze zelfs tegen elkaar.

In 2019 besloot Joachim Löw bij Duitsland afscheid te nemen van de oudgedienden Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller, wat de bondscoach tot op de dag van vandaag op veel kritiek komt te staan.