De uitzending van 8 april

De Gezondheidsraad komt vandaag - naar verwachting - met een advies voor coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Op basis van dat advies zal het kabinet besluiten of de tijdelijke prikstop voor mensen onder de 60 jaar blijft staan, wordt aangepast of geschrapt. Volgens de Europese geneesmiddelenautoriteit kan het prikken doorgaan.

Hebben scholen ventilatie op orde?

Afgelopen najaar stond het hoog op de agenda van Onderwijsminister Arie Slob: gebrekkige ventilatie in klaslokalen. Ventileren helpt volgens de WHO om het risico van besmettingen in binnenruimtes te verminderen. Het ministerie trok 360 miljoen euro uit voor directe verbeteringen, maar voor veel scholen blijft het op orde brengen van de ventilatie onhaalbaar. Wat gaat er mis?