Eerste editie Superman-strip voor recordbedrag verkocht

De verkoopbemiddelaar van het veilinghuis noemt de strip, die in 1938 uitkwam, "het begin van het superheldengenre". Het verhaal gaat over hoe Superman is ontstaan en hoe hij van een andere planeet op aarde kwam. Ook wordt verteld hoe Superman als zijn alter ego Clark Kent op aarde leefde.

Een van de weinige uitgaven van het stripboek waarin de wereld voor het eerst kennismaakte met Superman, is voor een recordbedrag verkocht. De editie van Action Comics #1 is van eigenaar gewisseld voor 3,25 miljoen dollar (2,74 miljoen euro), meldt online veilinghuis ComicConnect.

"Er is geen enkele strip die een hogere waarde heeft dan Action Comics #1", zegt de verkoopbemiddelaar van het veilinghuis. De eerste druk van het stripboek liep in de honderdduizenden. Tegenwoordig zijn er wereldwijd nog zo'n honderd stuks over, maar niet allemaal in een beste staat. "Dit boek is een van de best bewaarde exemplaren."

De vorige eigenaar kocht de strip in 2018 voor iets meer dan 2 miljoen dollar (1,68 miljoen euro). En in 2014 werd een andere versie van hetzelfde boek voor 3,2 miljoen dollar (2,70 miljoen euro) geveild. Ook dat was destijds een record.