Een van de verloren containers bij Ameland gevonden, vier andere spoorloos

Een van de vijf containers die gisteren overboord sloegen ten noorden van Ameland is gevonden door de kustwacht. De container is met touwen vastgemaakt aan een sleepboot. De kustwacht kijkt nu hoe de container veilig kan worden afgevoerd.

In de gevonden container zit aceton. De vier andere containers, waarvan drie met droge goederen en eentje leeg, zijn nog spoorloos.

Het schip de Baltic Tern verloor de containers gisteren zo'n 27 kilometer boven Ameland, waarschijnlijk als gevolg van de hoge golven. Het schip, afkomstig uit St. Petersburg, voer de zuidelijke vaarroute. Inmiddels ligt het in de haven van Rotterdam.

Meer problemen met schepen

Hoewel het aantal containers dat gisteren overboord sloeg in schril contrast staat met de bijna 350 containers die de MSC Zoe verloor in 2019, stemt het incident Stichting De Noordzee en burgemeesters van de Waddeneilanden moedeloos. Die willen dat er strengere regels komen voor het gebruik van de vaarroutes langs de Waddeneilanden bij extreem weer. Dinsdag waarschuwde de Waddenvereniging nog voor nieuwe incidenten met containerschepen.

"Het lijkt erop alsof we niks hebben geleerd van de MSC Zoe", zegt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee tegen Omrop Fryslân. "Kijk naar het aantal incidenten deze week", zegt Van Galen. "De Baltic Tern die containers verliest, de Escape die rondjes heeft gedraaid en een stuurloos schip bij Noorwegen. Allemaal tegelijk."

Volgens hem heeft demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) niet genoeg gedaan met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over de containerramp in 2019.

Meer bevoegdheid Kustwacht

In het onderzoeksrapport stond onder meer het advies om de Kustwacht meer bevoegdheid te geven. "Ik weet niet waarom de minister dat nog niet heeft gedaan", zegt Van Galen. Hij wil dat de kustwacht bepaalt of de zuidelijke vaarroute gebruikt mag worden of niet. Nu is het zo dat die alleen advies kan geven of een schip moet kiezen tussen de noordelijke of de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden. De kapitein bepaalt uiteindelijk welke route hij vaart.

Ook wil de stichting dat Nederland meer met Denemarken en Duitsland gaat optrekken om de Waddeneilanden te beschermen. Bijvoorbeeld door samen een besluit te nemen over het sluiten van de vaarroute via de internationale maritieme organisatie IMO.

Demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schreef eind maart in antwoord op Kamervragen dat ze in gesprek is gegaan met Duitsland en Denemarken. Ze wil voor wat betreft de vaarroutes kijken wat mogelijk is om via de IMO te regelen. Vanwege "coronarestricties" is het volgens haar moeilijker om zaken op de agenda te krijgen.