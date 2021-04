Nederlands vrachtschip bij Noorwegen weggesleept: 'Afmeren en dan zit de klus erop'

"Er is niks gebeurd en de crew is gezond gebleven", zegt Boskalis-directeur Peter Berdowski in het NOS Radio 1 Journaal. "We hopen vandaag een fjord binnen te mogen varen, daar is het wat rustiger. We gaan dan het schip stabiliseren, dat het weer mooi recht overeind komt te staan. Daarna afmeren en dan zit de klus er weer op."

Het lukte gisteravond om vier werknemers van het bergingsbedrijf aan boord te krijgen van de Eemslift Hendrika. Dat was een hele uitdaging, zegt Berdowski. Al zijn 'zijn' mensen volgens hem wel wat gewend. "Je merkte aan de Noorse autoriteiten dat zij een stuk huiveriger waren dan wij. Dat leidde ertoe dat we gisteren eerst heel lang hebben gediscussieerd, om de Noren ervan te overtuigen dat onze mensen echt aan boord konden."

In tegenstelling tot de modellen van Boskalis, dachten de lokale autoriteiten ook dat het schip niet direct richting de kust zou drijven. "Wij zagen dat het schip rond middernacht wel degelijk op de klippen zou lopen. Toen het schip op zeven mijl van de kust kwam, zagen de Noren zelf ook dat het echt penibel werd."

De gesprekken namen zo veel tijd in beslag, dat de operatie pas kon beginnen toen het al bijna donker was. "Dat was lastig, we hadden dat liever bij daglicht gedaan", zegt Berdowski. "Je moet je voorstellen: die mensen moeten dan in het donker over zo'n glibberig dek dat hellingen van 40 graden maakt. Vanaf de sleper moeten ze de draad zien op te pikken en het vrachtschip zien aan te lijnen. Dat op zich is al een uitdagende operatie."

Verloren lading

De Eemslift Hendrika is eigendom van Amasus Shipping in Delfzijl. Het vrachtschip vervoert schepen vanuit het Middellandse Zeegebied naar Noord-Europa. Toen de Eemslift Hendrika in slecht weer terechtkwam, bestond de lading nog uit zeven zeiljachten en vissersschepen. Een van de vissersschepen is van boord gegleden.

"Die zal nog ergens ronddrijven, of misschien al wel vergaan zijn", denkt Berdowski. "Schepen als de Eemslift hebben een satelliet-trackingsysteem, die kun je netjes volgen. Maar zo'n bootje dat daarop staat heeft dat niet. Dus het is, zeker in dat weer, heel moeilijk uit te vinden wat daar de situatie van is."