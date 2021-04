Roland Garros week uitgesteld; toernooi Rosmalen hoopt mee te verschuiven

Roland Garros wordt dit jaar een week later gespeeld. Dit om de organisatie wat meer ruimte te verschaffen met de voorbereidingen, zodat er ook een grotere kans is dat er toeschouwers welkom zijn. Het hoofdtoernooi is nu van 30 mei tot en met 13 juni.

Voor de organisatie van het ATP-toernooi van Rosmalen dient zich daarmee meteen een probleem aan, want dat staat van 5 tot en met 13 juni op de tenniskalender.

"Het is niet ideaal, maar het is wat het is. We zijn nu in overleg met de ATP en WTA (de overkoepelende bonden van respectievelijk het mannen- en vrouwentennis, red.) om te kijken wat de mogelijkheden zijn", reageert directeur Marcel Hunze van het toernooi in Rosmalen.

Hunze hoopt zijn toernooi vanzelfsprekend met minimaal een week te kunnen verplaatsen, zodat de overlap met Roland Garros weg is. "Dat zou mooi zijn, maar alle scenario's liggen open, dus meer kan ik er niet over zeggen. Waarschijnlijk krijgen we volgende week meer duidelijkheid."

Kiki Bertens en Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee bij de mannen, zijn de twee spelers die door Rosmalen al zijn vastgelegd.

Strenge lockdown

Roland Garros vindt de aanwezigheid van fans van wezenlijk belang voor een geslaagd evenement. Daarbij kan die ene week extra voorbereiding volgens de organisatie een groot verschil maken. Frankrijk zit momenteel in een strenge lockdown tot en met eind april.

De organisatie verschoof het toernooi in 2020 op eigen houtje naar eind september, wat destijds voor veel verontwaardigde reacties zorgde.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de finales van 2020 met Rafael Nadal en Iga Swiatek als winnaars: