Roland Garros wordt dit jaar een week later gespeeld. Dit om de organisatie wat meer ruimte te verschaffen met de voorbereidingen, zodat er ook een grotere kans is dat er toeschouwers welkom zijn. Het hoofdtoernooi is nu van 30 mei tot en met 13 juni.

Voor de organisatie van het ATP-toernooi van Rosmalen dient zich daarmee meteen een probleem aan, want dat staat van 5 tot en met 13 juni op de tenniskalender.

(later meer)