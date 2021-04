'We zeiden: als we hier geen corona oplopen, dan weet ik het ook niet meer'

Dat enkele Nederlandse topjudoka's besmet terugkeerden van een trainingskamp in Georgië, kwam voor de sporters zelf allesbehalve als verrassing.

"We zeiden toen we daar rondliepen wel tegen elkaar: als we hier geen corona oplopen, dan weet ik het ook niet meer", aldus Noël van 't End, die niet besmet raakte. "Ik heb het goed gedaan."

Bubbel? Welke bubbel?

De wereldkampioen van 2019, in de klasse tot 90 kilogram, genoot net als zijn collega's van de minder strenge coronaregels in Georgië. "Normaal gesproken zitten we in een bubbel en mogen we het hotel niet eens uit, maar hier was daar geen sprake van."

Van 't End, in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken: "En de restaurants en winkels waren gewoon open. Je moest wel een mondkapje op, maar je kon je hotel uit en lekker even ergens eten. Dat was wel fijn, moet ik zeggen..."