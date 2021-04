Curlingmannen grijpen naast olympisch ticket na nederlaag tegen Japan

Het is de Nederlandse curlingmannen tijdens het WK in Canada niet gelukt een olympisch ticket te bemachtigen. Na een 7-5 nederlaag tegen Japan kan de ploeg van captain Jaap van Dorp niet meer bij de eerste zes eindigen in de groep.

Nederland was nog met vertrouwen aan het duel begonnen, aangezien eerder op de dag nog met dezelfde cijfers van Duitsland werd gewonnen.

Nederland en Duitsland waren aan elkaar gewaagd en gingen het voorlaatste end met een gelijke stand in. In dat end scoorde Nederland een punt, om vervolgens met een cruciale steal in het tiende en laatste end de wedstrijd te beslissen.

Olympisch ticket

Er doen veertien landen mee aan het WK, die in de groepsfase allemaal een keer tegen elkaar spelen. De beste zes gaan vervolgens door naar de volgende ronde en verzekeren zich bovendien van een ticket voor de Olympische Spelen van 2022.

Voorafgaand aan het WK blikten de Nederlandse curlingmannen vooruit op het toernooi in Canada: