Wekdienst 8/4: Kabinet neemt besluit over AstraZeneca • Ajax in EL-kwartfinale

Wat kun je verwachten?

De Gezondheidsraad komt vandaag met een spoedadvies over AstraZeneca. Daarna besluit het demissionair kabinet hoe het vaccinatieprogramma verder gaat. Het vaccineren met AstraZeneca is momenteel gepauzeerd bij mensen onder de 60 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA maakte gisteren bekend dat er een mogelijk verband is tussen het vaccin en de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin wel op tegen de bijwerkingen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat om de tafel zitten met demissionair minister Grapperhaus en staatssecretaris Keijzer om de mogelijkheden voor de heropening van de horeca opnieuw te bespreken; gisteren lekte al uit dat het kabinet van plan is om de terrassen vanaf 21 april te openen.

Ajax speelt in de kwartfinale van de Europa League een thuiswedstrijd tegen AS Roma.

Wat heb je gemist?

In het 'coronajaar' 2020 waren er veel minder verkeersongevallen dan in andere jaren. Toch daalde het aantal slachtoffers minder sterk dan verwacht, blijkt uit gegevens over het afgelopen jaar die zijn verzameld en geanalyseerd door de politie, verzekeraars en het verkeerskundig ict-bureau VIA.

Het aantal verkeersongevallen lag het afgelopen jaar op 80.000. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van de afgelopen jaren, toen er gemiddeld 100.000 ongelukken werden geregistreerd.

In het verkeer vielen 19.000 gewonden, 10 procent minder dan de voorgaande jaren toen er gemiddeld 21.000 verkeersslachtoffers vielen. De politie schat dat 500 mensen op de weg om het leven kwamen; enkele tientallen minder dan in eerdere jaren.

Je kon in het Noord-Hollandse Santpoort-Noord al wenskaarten uit de muur trekken, maar sinds kort kun je ook bij de automatiek in de Hoofdstraat terecht voor een coronasneltest. Eigenaar André Mes van winkel Kopie-Druk Santpoort noemt het een ludieke actie, maar mensen zijn enthousiast. "Het doet het leuk bij het publiek. het is een manier om een beetje reuring in je winkel te krijgen."