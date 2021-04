Oud-doelman Lobont kiest niet tussen Ajax en Roma: 'Hart in tweeën gescheurd'

Eigenlijk wist Bogdan Lobont niet wat hij ervan moest vinden, toen Ajax in de Europa League gekoppeld werd aan AS Roma. En nu, drie weken later als de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena voor de deur staat, weet hij het nog steeds niet.

"Mijn hart is in tweeën gescheurd. Ik had gehoopt dat dit nooit gebeurd was. Ik kan eigenlijk niet kiezen. En zelfs als ze elkaar in de finale waren tegengekomen, had ik dat moeilijk gevonden. Liever niet zelfs."

Zes jaar Ajax en negen jaar Roma

Die spagaat van Lobont is simpel te verklaren. De 43-jarige oud-doelman speelde zes jaar bij Ajax, dat hem op jonge leeftijd bij Rapid Boekarest oppikte. In 2009, na wat omzwervingen, kwam de Roemeen terecht bij AS Roma. Daar stond hij liefst negen seizoenen onder contract.

En nu? "Ik ben in 2018 gestopt. Ik heb daarna gewerkt als trainer in Roemenië, maar sinds juli 2020 ben ik terug in Rome. Als scout. Ik zoek talentvolle keepers uiteraard, maar ik bekijk ook veldspelers."